Freedom House: В Україні панує «часткова свобода» в інтернеті

Міжнародна правозахисна організація Freedom House оприлюднила свій звіт про інтернет-свободу в різних країнах світу.

Згідно з документом, Україна увійшла до списку держав з «частково вільним інтернетом». Серед іншого, їй закидають блокування сторінок в соцмережах, блокування політичного, соціального чи релігійного контенту, а також «маніпуляцію громадською думкою» коментаторами в інтересах влади.

Також укладачі рейтингу помітили в Україні запровадження законодавчих ініціатив, спрямованих на цензурування контенту в інтернеті та боротьбу з анонімністю в інтернеті. Крім того, йдеться про затримання блогерів, або авторів політичного контенту, фізичні напади на них і хакерські атаки на критиків влади та правозахисні організації.