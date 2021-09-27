Freedom House: В Украине царит «частичная свобода» в интернете

Международная правозащитная организация Freedom House обнародовала свой отчет об интернет-свободе различных странах мира.

Согласно документу, Украина вошла в список государств с «частично свободным интернетом». Ей вменяют блокировку страниц в соцсетях, блокирование политического, социального или религиозного контента, а также «манипуляцию общественным мнением» комментаторами в интересах власти.

Также составители рейтинга заметили в Украине введение законодательных инициатив, направленных на цензуру контента в интернете и борьбу с анонимностью в сети. Кроме того, речь идет о задержании блогеров или авторов политического контента, физические нападения на них и хакерские атаки на критиков власти и правозащитные организации.