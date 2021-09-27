Президент Південної Кореї запропонував не їсти мʼясо собак

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін запропонував заборонити вживати в їжу мʼясо собак, що є традиційною практикою для країни, але стає проблемою для міжнародного співтовариства. У країні все ще функціонують собачі ферми, де деякі породи вирощують для їжі.

Про це повідомляє газета The Guardian з посиланням на заяву Офісу президента.

«Чи не час розумно подумати про заборону споживання мʼяса собак?» — запитав Мун у премʼєр-міністра країни під час щотижневої зустрічі, яка відбулась у понеділок, 27 вересня.