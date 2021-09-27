Президент Южной Кореи предложил не есть мясо собак

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил запретить употреблять в пищу мясо собак, что является традиционной практикой для страны, но становится проблемой для международного сообщества. В стране все еще функционируют собачьи фермы, где некоторые породы выращивают для еды.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление офиса президента.

«Не пора ли разумно подумать о запрете на потребление мяса собак?», — спросил Мун у премьер-министра страны во время еженедельной встречи, которая состоялась в понедельник, 27 сентября.