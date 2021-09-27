Opendatabot підрахував швидкість українських судів. Від позову до першого засідання в середньому минає два місяці

Сервіс Opendatabot проаналізував найпоширеніші види судових спорів в Україні та зʼясував, що від подачі позову до першого судового засідання українець чекає близько двох місяців.

Про це йдеться у дослідженні на сайті проєкту.

Людині, яка подала на розлучення, у суді загальної юрисдикції треба чекати першого розгляду в середньому 55 днів. У адміністративному суді розгляду справ проти податкової служби доведеться чекати 49 днів. У господарському суді у справах про повернення заборгованостей — 62 дні.

Причина подібних строків — нестача суддів у кожному регіоні України. Opendatabot зазначає, що не всі штатні судді мають повноваження для ведення діяльності. Наприклад, у Шевченківському районі Києва з 35 суддів повноваження є лише у 26.

У Шевченківському районі очікувати на розгляд справи про розлучення в середньому доводиться 103 дні. Середній показник по столиці — 72 дні, а по області — 73 дні.

У регіонах процеси з розлучення судді найшвидше запускають у Івано-Франківську — за 40 днів. По Україні цей показник сягає 55 днів.

За даними Opendatabot, у адміністративних та господарських судах ситуація схожа.

В адміністративних судах засідання щодо суперечки з податковою службою потрібно чекати приблизно 49 днів. Найшвидша в цьому сенсі — Луганська область — в середньому 31 день очікування, найповільніша — Волинська — 67 днів.

Для господарського судочинства найбільш типове провадження стосується заборгованостей між компаніями. На очікування перед розглядом в середньому доведеться витратити 62 дні. Найшвидшi суди — 42 дні — в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Найповільніші — в Київській області — 80 днів.

У дослідженні йдеться про очікування тільки першого засідання. Зазвичай ним суд не закінчується, а на наступне також треба чекати місяці, тому справи затягуються на роки.

Iз семи тисяч суддівських місць в Україні зараз зайнято лише 5,1 тисяча, а необхідні повноваження для ведення процесів мають тільки 2,7 тисяч суддів.