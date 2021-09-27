Opendatabot подсчитал скорость украинских судов. От иска до первого заседания в среднем проходит два месяца

Сервис Opendatabot проанализировал самые распространенные виды судебных споров в Украине и выяснил, что от подачи иска до первого судебного заседания украинец ждет около двух месяцев.

Об этом говорится в исследовании на сайте проекта.

Человеку, который подал на развод в суде общей юрисдикции, надо ждать первого рассмотрения в среднем 55 дней. В административном суде рассмотрения дел против налоговой службы придется ждать 49 дней. В суде по делам о возвращении задолженностей — 62 дня.

Причина подобных сроков — нехватка судей в каждом регионе Украины. Opendatabot отмечает, что не все штатные судьи имеют полномочия для ведения деятельности. Например, в Шевченковском районе Киева с 35 судей полномочия есть лишь у 26.

В Шевченковском районе ожидать рассмотрения дела о разводе в среднем приходится 103 дня. Средний показатель по столице — 72 дня, а по области — 73 дня.

В регионах процессы по разводу судьи быстрее запускают в Ивано-Франковске — за 40 дней. По Украине этот показатель достигает 55 дней.

По данным Opendatabot, в административных и хозяйственных судах ситуация похожая.

В административных судах заседания по спору с налоговой службой нужно ждать примерно 49 дней. Быстрая в этом смысле — Луганская область — в среднем 31 день ожидания, самая медленная — Волынская — 67 дней.

Для хозяйственного судопроизводства наиболее типичное дело касается задолженностей между компаниями. На ожидание перед рассмотрением в среднем придется потратить 62 дня. Самые быстрые суды — 42 дня — в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, а самые медленные — в Киевской области — 80 дней.

В исследовании говорится об ожидании только первого заседания. Обычно им суд не заканчивается, а следующих тоже нужно ждать месяцами, поэтому дела затягиваются на годы.

С семи тысяч судейских мест в Украине сейчас занято лишь 5,1 тысяча, а необходимые полномочия для ведения процессов имеют только 2700 судей.