Помер засновник гурту Status Quo Алан Ланкастер

В Австралії у віці 72 років помер засновник британського рок-гурту Status Quo Алан Ланкастер.

Про це у Twitter повідомила звукозаписувальна компанія Barrel and Squidger Records, з якою співпрацював Ланкастер.

Журналіст і друг музиканта Крейг Беннетт повідомив, що виконавець помер у себе вдома в Сіднеї в оточенні рідних. Він страждав на розсіяний склероз. За словами Беннетта, Ланкастер наполегливо боровся з хворобою і до останнього виступав на сцені, хоча йому було важко пересуватися самостійно.

Status Quo була заснована в 1962 році. Загальний тираж проданих платівок гурту перевищує 110 мільйонів копій. Найвідоміший хіт групи Status Quo — пісня “In The Army Now”.

Група активно виступає досі, але Ланкастер покинув її після переїзду до Австралії у 1985 році.