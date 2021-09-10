У США помер зірка «Поліцейської академії» Метрано, який зіграв роль капітана поліції Маузера

У США у штаті Флорида природною смертю помер Арт Метрано — стендап-комік, найбільш відомий за роллю капітана поліції Ерні Маузера у двох фільмах «Поліцейська академія». Йому було 84 роки.

Про це повідомив його син Гаррі Метрано і опублікував пост в Instagram.

«Я втратив кращого друга, наставника, батька. Він був і завжди буде найкрутішою людиною, яку я знаю. Я ніколи не зустрічав людини, яка подолала більше негараздів, ніж він. Він стільки воював і вигравав за ці роки, що я завжди вважав його незламним, але правда в тому, що ми не живемо вічно на землі, але дух людини може вічно жити всередині вас», — написав Гаррі Метрано.