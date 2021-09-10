В США умер звезда «Полицейской академии» Метрано, который сыграл роль капитана полиции Маузера

В США в штате Флорида естественной смертью умер Арт Метрано — стендап-комик, наиболее известный по роли капитана полиции Эрни Маузера в двух фильмах «Полицейская академия». Ему было 84 года.

Об этом сообщил его сын Гарри Метрано и опубликовал пост в Instagram.

«Я потерял лучшего друга, наставника, отца. Он был и всегда будет крутым человеком, которого я знаю. Я никогда не встречал человека, который преодолел болеше проблем, чем он. Он столько воевал и выигрывал за эти годы, что я всегда считал его несокрушимым, но правда в том, что мы не живем вечно на земле, но дух человека может вечно жить внутри вас», — написал Гарри Метрано.