BBC: Apple погрожувала Facebook видалити її соцмережі з App Store через «онлайн-ринки рабів»

Компанія Apple погрожувала Facebook видалити зі свого магазину додатків її соцмережі через пости, зокрема в Instagram, про торгівлю людьми.

Про це йдеться у розслідуванні BBC.

The BBC News Arabic у 2019 році викрило «онлайн-ринки» купівлі-продажу домашніх працівників. Торгівля велася за допомогою низки застосунків, включаючи Instagram. Пости та хештеги, які використовувалися для продажу «рабів», публікувалися переважно арабською мовою, і їх поширювали користувачі в Саудівській Аравії та Кувейті. За даними видання, жінок часто класифікували за расою і їх можна було купити за кілька тисяч доларів.

Повідомляється, що адміністрація соцмережі знала про цю ситуацію і навіть видалила деякі сторінки з оголошеннями про роботу, але кроки з протидії торгівлі людьми з боку Facebook були незначними, поки Apple не пригрозила видалити соцмережу з App Store. Після оприлюднення звіту ВВС компанія Facebook заборонила основний хештег, який використовувався для торгівлі людьми, та вилучила сотні облікових записів з Instagram.