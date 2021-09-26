BBC: Apple угрожала Facebook удалить из App Store ее соцсети из-за «онлайн-рынка рабов»

Компания Apple угрожала Facebook удалить ее приложения со своего магазина из-за постов в ее соцсетях, в том числе в Instagram, о торговле людьми.

Об этом говорится в расследовании BBC.

The BBC News Arabic в 2019 году разоблачило «онлайн-рынки» купли-продажи домашних работников. Торговля велась с помощью ряда приложений, включая Instagram. Посты и хэштеги, которые использовались для продажи «рабов», публиковались преимущественно на арабском языке, и их распространяли пользователи в Саудовской Аравии и Кувейте. По данным издания, женщин часто классифицировали по расе и их можно было купить за несколько тысяч долларов.

Сообщается, что администрация соцсети знала об этой ситуации и даже удалила некоторые страницы с объявлениями о работе, но шаги по противодействию торговле людьми со стороны Facebook были незначительными, пока Apple не пригрозила удалить соцсеть из App Store. После обнародования отчета ВВС компания Facebook запретила основной хэштег, который использовался для торговли людьми, и удалила сотни причастных к нему учетных записей в Instagram.