В Індії на суді вбили одного з найвідоміших гангстерів столиці. Кілери представились його адвокатами

В Індії, у місті Делі під час судового засідання застрелили 30-річного гангстера Джітендера Маана на прізвисько «Гогі». Це зробили два нападники з конкуруючої банди, які охоронцям суду представились його адвокатами.

Про це повідомляє Indian Express.

«Гогі» отримав пʼять або шість кульових поранень, його шпиталізували, однак згодом повідомили, що він помер. У нього вистрелили через кілька хвилин після прибуття до суду.

Команда контррозвідки, яка супроводжувала «Гогі», відкрила вогонь у відповідь. Обидва нападники загинули на місці. Старший офіцер поліції сказав, що в залі суду панував «абсолютний хаос».