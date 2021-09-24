В Индии на суде убили одного из самых известных гангстеров столицы. Киллеры представились его адвокатами

В Индии, в Дели во время судебного заседания застрелили 30-летнего гангстера Джитендер Маана по прозвищу «Гоги». Это сделали два киллера из конкурирующей банды, которые представились охранникам суда его адвокатами.

Об этом сообщает Indian Express.

«Гоги» получил пять или шесть пулевых ранений, его госпитализировали, однако позже сообщили, что он умер. В него выстрелили через несколько минут после прибытия в суд.

Команда контрразведки, которая сопровождала «Гоги», открыла огонь в ответ. Оба нападавших погибли на месте. Старший офицер полиции сказал, что в зале суда царил «абсолютный хаос».