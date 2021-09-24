Зберігання автомобільних номерних знаків в Україні стало платним

З п’ятниці, 24 вересня, в Україні набуває чинності постанова, згідно з якою зберігання автомобільних номерних знаків коштуватиме 10,8 гривні за добу (9 гривень без урахування ПДВ).

Про це в Telegram повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Сьогодні набуває чинності постанова, за нормами якої відповідальне зберігання номерних знаків коштує 9 гривень на добу без урахування податку на додану вартість. Адже після закінчення терміну оплаченого зберігання вам необхідно подбати про продовження резерву. В іншому випадку ви ризикуєте їх втратити — номерні знаки буде знищено», — йдеться в повідомленні.

Для отримання цієї послуги знадобляться такі документи: заява та документи, що посвідчують особу; реєстраційні документи на транспортний засіб, платіжний документ (квитанція), що засвідчує оплату адміністративної послуги.

Як повідомляє Укрінформ, постанову про платне зберігання номерів уряд ухвалив на засіданні 15 вересня.

Нею також передбачено реалізацію експериментального проєкту щодо отримання громадянами теоретичних знань із правил дорожнього руху за дистанційною формою навчання та отримання посвідчення водія поштою або кур’єром (за бажанням, через електронний кабінет).