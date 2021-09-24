Хранение автомобильных номерных знаков в Украине стало платным

С пятницы, 24 сентября, в Украине вступает в силу постановление, согласно которому хранение автомобильных номерных знаков будет стоить 10,8 гривны в сутки (9 гривен без учета НДС).

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Сегодня вступает в силу постановление, согласно которому хранение номерных знаков в Украине стоит 9 гривен в сутки без учета налога на добавленную стоимость. После окончания срока оплаченного хранения вам необходимо позаботиться о продлении резерва. Иначе вы рискуете их потерять — номерные знаки будут уничтожены», — говорится в сообщении.

Для получения этой услуги понадобятся следующие документы: заявление и документы, удостоверяющие личность; регистрационные документы на транспортное средство, платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.

Как сообщает Укринформ, постановление о платном хранении номеров правительство приняло на заседании 15 сентября.

Документ предусматривает и реализацию экспериментального проекта по получению гражданами теоретических знаний по правилам дорожного движения на дистанционной форме обучения и получение водительского удостоверения по почте или курьером (по желанию, через электронный кабинет).