Бренди Balenciaga, Bottega Veneta та Yves Saint Laurent повністю відмовляються від хутра

Всі будинки французької групи Kering, яка обʼєднує бренди Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni і Yves Saint Laurent, з осені 2022 повністю відмовляються від використання хутра тварин в колекціях.

Про це йдеться у повідомленні групи від пʼятниці, 24 вересня.

«Прийшов час зробити ще один крок вперед і припинити використання хутра в усіх наших колекціях. Світ змінився разом з нашими клієнтами, і розкіш, природно, повинна адаптуватися до цього», — заявив Франсуа-Анрі Піно, голова і головний виконавчий директор Kering.