Бренды Balenciaga, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent полностью отказываются от меха

Все дома французской группы Kering, которая объединяет бренды Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni и Yves Saint Laurent, с осени 2022 полностью отказываются от использования меха животных в коллекциях.

Об этом говорится в сообщении группы от пятницы, 24 сентября.

«Пришло время сделать еще один шаг вперед и прекратить использование меха во всех наших коллекциях. Мир изменился вместе с нашими клиентами, и роскошь, естественно, должна адаптироваться к этому», — заявил Франсуа-Анри Пино, глава и главный исполнительный директор Kering.