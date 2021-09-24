Люди зʼявилися у Північній Америці раніше, ніж вважалось. Це допомогли зʼясувати сліди підлітків

Вчені, які виявили скам’янілі сліди людини у Нью-Мексико, знайшли докази того, що люди з’явилися у Північній Америці щонайменше 23 тисячі років тому — раніше, ніж вчені стверджували дотепер.

Про це повідомляє CNN.

Вважається, що люди потрапили до Північної Америки через Берингію — сухопутний міст завширшки 1 600 км, який з’єднував сучасну Аляску і Східний Сибір наприкінці льодовикового періоду 13-16 тисяч років тому. Але недавні відкриття демонструють, що люди могли опинитися у Північній Америці значно раніше.

Команда дослідників на чолі з Метью Бенетом, професором та спеціалістом зі стародавніх слідів людини університету Борнмута в Англії, здійснила аналіз слідів, які знайшли в Басейні Тулароза національного парку Вайт-Сандс у США у 2009 році.