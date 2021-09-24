Исследование: Люди появились в Северной Америке раньше, чем считалось. Это помогли выяснить следы подростков

Ученые, которые обнаружили окаменелые следы человека в Нью-Мексико, нашли доказательства того, что люди появились в Северной Америке по меньшей мере 23 000 лет назад — раньше, чем исследователи утверждали до сих пор.

Об этом сообщает CNN.

Считается, что люди попали в Северную Америку через Берингию — сухопутный мост шириной 1600 км, который соединял современную Аляску и Восточную Сибирь в конце ледникового периода 13-16 тысяч лет назад. Но недавние открытия демонстрируют, что люди могли оказаться в Северной Америке значительно раньше.

Команда исследователей во главе с Мэтью Бенетом, профессором и специалистом по древним следам человека университета Борнмута в Англии, осуществила анализ следов, которые нашли в Бассейне Тулароза национального парка Уайт-Сандс в США в 2009 году.