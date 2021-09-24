Шведська автокомпанія Volvo змінює логотип

Шведський виробник автомобілів марки Volvo змінив логотип. Він став мінімалістичнішим.
Про це пише Top Gear.
Компанія не робила жодних анонсів, а просто змінила зображення логотипу в усіх своїх соціальних мережах.
Новий логотип став мінімалістичним, його дизайн відповідає принципу «менше означає більше». Усі елементи затемнили, а лінії зробили тоншими. Сама ж назва раніше писалася в центрі логотипу на синьому фоні, тепер фон прибрали.
- У вересні 2018 року компанія Volvo представила концепт безпілотного автомобіля, салон якого може перетворюватися на спальню. Це електромобіль, дальність його ходу обмежена зарядом батареї та становить приблизно 300 кілометрів. У майбутньому можлива розробка автоматизованої зарядки, без участі людини.