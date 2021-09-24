Шведская автокомпания Volvo меняет логотип

Шведский производитель автомобилей марки Volvo сменил логотип. Он стал более минималистичным.
Об этом пишет Top Gear.
Компания не делала никаких анонсов, а просто изменила изображение логотипа во всех своих социальных сетях.
Новый логотип стал минималистичным, его дизайн соответствует принципу «меньше значит больше». Все элементы затемнили, а линии сделали тоньше. Само же название ранее писалось в центре логотипа на синем фоне, теперь фон убрали.
- В сентябре 2018 года компания Volvo представила концепт беспилотного автомобиля, салон которого может превращаться в спальню. Это электромобиль, дальность его хода ограничена зарядом батареи и составляет примерно 300 километров. В будущем возможна разработка автоматизированной зарядки, без участия человека.