«Відповідальність кожного»: у Португалії з жовтня скасують майже всі COVID-обмеження

У Португалії вирішили з 1 жовтня скасувати майже всі коронавірусні обмеження. Серед вимог залишиться лише носіння маски.

Про це пише Reuters.

«Оскільки більшість обмежень, встановлених законом, зникне, ми перейдемо до етапу, який ґрунтується на відповідальності кожного. Ми не повинні забувати, що пандемія не закінчилася», — зазначив прем’єр-міністр країни Антоніо Кошта.

З 1 жовтня більше не буде жодних обмежень щодо кількості людей у закладах і на масових заходах. Цифрові сертифікати не будуть обов’язковими в готелях, спортзалах тощо, але вони будуть потрібні під час подорожей. Також знову відкриють бари та нічні клуби.

Носіння масок залишатиметься обов’язковим у громадському транспорті, лікарнях, торгових центрах, магазинах і будинках для літніх людей.