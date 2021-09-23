Учені проаналізували ДНК полінезійців і визначили, коли їхні предки заселили острови Тихого океану.

Дослідники зі Стенфордського університету проаналізували ДНК сучасних мешканців Полінезії та встановили, що їхні предки заселили острови Тихого океану за 500 років.

Як повідомляє The Guardian, статуї на острові Пасхи мають «родичів» за тисячі кілометрів на схід і захід, як і ті, хто їх створив.

Полінезія — група островів Океанії у центральній частині Тихого океану. У її складі є острови, що належать різним країнам, зокрема США, Франції та Новій Зеландії.

Протягом 250 років окремі групи людей вирушали з крихітних островів на схід від Таїті, щоб оселитися на острові Пасхи, Маркізьких островах та Раівавае — архіпелагах, які розташовані на відстані тисяч кілометрів один від одного, але всі є домом для подібних статуй.

«Ці статуї є лише на тих островах, які тісно пов’язані генетично», — розповів Агентству Франс Прес Александр Іоанідіс, провідний автор дослідження та вчений Стенфордського університету.

Іоанідіс та його команда завдяки аналізу ДНК створили датовану мапу перших полінезійських поселень, які сформувалися в Самоа і поширилися Тихим океаном з 830 до 1360 року — приблизно за 17 поколінь.

«Проблема датування виникла, коли капітан Кук уперше помітив, що всі люди на Полінезійських островах спілкувалися однією мовою», — сказав Іоанідіс.