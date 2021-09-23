Ученые проанализировали ДНК полинезийцев и определили, когда их предки заселили острова Тихого океана.

Исследователи из Стэнфордского университета проанализировали ДНК современных жителей Полинезии и установили, что их предки заселили острова Тихого океана за 500 лет.

Как сообщает The Guardian, статуи на острове Пасхи имеют «родственников» за тысячи километров на востоке и западе, как и те, кто их создал.

Полинезия — группа островов Океании в центральной части Тихого океана. В ее составе — острова, принадлежащие разным странам, в частности США, Франции и Новой Зеландии.

В течение 250 лет отдельные группы людей отправлялись с крошечных островов к востоку от Таити, чтобы поселиться на острове Пасхи, Маркизских островах и Раиваваэ — архипелагах, которые находятся на расстоянии тысяч километров друг от друга, но все они являются домом для подобных статуй.

«Эти статуи есть только на тех островах, которые тесно связаны генетически», — рассказал агентству Франс Пресс Александр Иоанидис, ведущий автор исследования и ученый Стэнфордского университета.

Иоанидис и его команда благодаря анализу ДНК создали датированную карту первых полинезийских поселений, которые сформировались в Самоа и распространились в Тихом океане с 830 по 1360 год — примерно за 17 поколений.

«Проблема с датировкой возникла, когда капитан Кук впервые заметил, что все люди на Полинезийских островах общались на одном языке», — сказал Иоанидис.