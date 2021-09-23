ЄС офіційно запропонував універсальний зарядний пристрій для смартфонів, планшетів та навушників

Європейський Союз офіційно запропонував єдиний універсальний зарядний пристрій USB-C, який буде стандартом для всіх смартфонів, планшетів та навушників, які продають в ЄС. Про це йдеться у заяві виконавчого віцепрезидента ЄС Маргрет Вестагер, а деталі повідомляє Euronews. Після ухвалення закону USB-C стане стандартним портом для всіх смартфонів, планшетів, камер, навушників, портативних динаміків і портативних ігрових консолей. Крім того, Єврокомісія пропонує відокремити продаж зарядних пристроїв від продажу електронних пристроїв, аби скоротити кількість електронних відходів.

«Європейські споживачі досить довго були розчаровані несумісними зарядними пристроями, що скупчуються в їхніх ящиках. Ми дали індустрії досить часу, щоб запропонувати свої власні рішення, тепер прийшов час вжити законодавчих заходів щодо звичайного зарядного пристрою», — заявила Вестагер. ЄС заявив, що поточна ситуація залишається «незручною» і що європейські споживачі щорічно витрачають близько €2,4 мільярда на зарядні пристрої. Споживачі наразі повинні обирати між трьома основними зарядними пристроями для своїх телефонів: Lightning для телефонів Apple, Micro-USB для більшості інших мобільних телефонів, і USB-C, які все частіше використовуються. Цей діапазон значно спростився у порівнянні з 2009 роком, коли кожний мобільний телефон мав свій тип зарядного пристрою. Виробникам смартфонів дадуть дворічний перехідний період, щоб відповідати вимогам. Apple же заявляла, що період у 2 роки стане серйозним занепокоєнням для галузі, оскільки він може перешкодити продажу існуючого обладнання.

Apple, яка вже використовує розʼєми USB-C на деяких своїх iPad і компʼютерах, наполягає на тому, що ухвалення закону про обовʼязкове використання універсального зарядного пристрою для всіх мобільних телефонів у Європейському Союзі є «необґрунтованим». «Ми, як і раніше, стурбовані тим, що строгі правила, що передбачають використання тільки одного типу розʼємів, стримують інновації, а не заохочують їх, що, в свою чергу, завдає шкоди споживачам в Європі і в усьому світі», — заявляла Apple.