ЕС официально предложил универсальное зарядное устройство для смартфонов, планшетов и наушников

Европейский Союз официально предложил единое универсальное зарядное устройство USB-C, которое будет стандартом для всех смартфонов, планшетов и наушников, которые продают в ЕС. Об этом говорится в заявлении исполнительного вице-президента ЕС Маргрет Вестагер, а детали сообщает Euronews. После принятия закона USB-C станет стандартным портом для всех смартфонов, планшетов, камер, наушников, портативных динамиков и портативных игровых консолей. Кроме того, Еврокомиссия предлагает отделить продажу зарядных устройств от продажи электронных устройств, чтобы сократить количество электронных отходов.

«Европейские потребители достаточно долго были разочарованы несовместимыми зарядными устройствами, которые скапливаются в их ящиках. Мы дали индустрии достаточно времени, чтобы предложить свои собственные решения, теперь пришло время для принятия законодательных мер по поводу обычного зарядного устройства», — заявила Вестагер. ЕС заявил, что текущая ситуация остается «неудобной» и европейские потребители ежегодно тратят около €2,4 миллиарда на зарядные устройства. Потребители сейчас должны выбирать между тремя основными зарядными устройствами для своих телефонов: Lightning для телефонов Apple, Micro-USB для большинства других мобильных телефонов и USB-C, которые все чаще используются. Этот диапазон значительно упростился по сравнению с 2009 годом, когда у каждого мобильного телефона был свой тип зарядного устройства. Производителям смартфонов дадут двухлетний переходный период, чтобы соответствовать требованиям. Apple же заявляла, что период в 2 года станет серьезным беспокойством для отрасли, поскольку он может помешать продаже существующего оборудования.