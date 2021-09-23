У депутата Полтавської облради зловмисники викрали доньку та вимагали $470 тис. викупу. Їх затримала СБУ

Служба безпеки України 23 вересня знешкодила злочинну групу, яка викрала доньку депутата Полтавської обласної ради.

Зловмисників зупинили «на гарячому», повідомляє пресслужба відомства.

Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває за ґратами. Його обвинувачують у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю, тож до вироку суду він перебуває в Київському слідчому ізоляторі.

У СБУ зазначили, що чоловік із СІЗО підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільникові винагороду у розмірі 100 тисяч доларів. Водночас викуп за дочку депутата становив 470 тисяч доларів у біткоїнах.

Так, зловмисникам вдалося викрасти дівчинку, після чого вони вступили в перемовини з її батьками та погрожували фізичним насильством і смертю їхньої дитини.