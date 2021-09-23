На Буковині вдруге за тиждень обвалився ґрунт під коліями. «Укрзалізниця» змінила маршрут потягів

У Чернівецькій області в ніч на 23 вересня виявили повторне просідання ґрунту під колією на перегоні Новоселиця — Мамалига.

Про це сповістили у пресслужбі компанії та попередили про затримку потягів.

Задля безпеки пасажирів потяг № 118/117 Чернігів — Чернівці спрямували до кінцевої станції обʼїзним шляхом, через Тернопіль і Заліщики без зупинок. До Чернівців рейс прибуде орієнтовно о 10:15. Час затримки становить приблизно дві години.

До ліквідації наслідків провалу залучили фахівців рятувальної служби та «Укрзалізниці».

Поки всі неполадки не виправлять, потяги курсуватимуть обʼїзним шляхом, через що час у дорозі збільшиться приблизно на дві години.