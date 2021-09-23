На Буковине второй раз за неделю обвалился грунт под рельсами. «Укрзалізниця» изменила маршрут поездов

В Черновицкой области в ночь на 23 сентября обнаружили повторное проседание почвы под путями на перегоне Новоселица — Мамалыга.
Об этом сообщили в пресс-службе компании и предупредили о задержке поездов.
Для безопасности пассажиров поезд № 118/117 Чернигов — Черновцы направили к конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики без остановок. В Черновцы рейс прибудет примерно в 10:15. Время задержки составляет около двух часов.
К ликвидации последствий провала привлекли специалистов спасательной службы и «Укрзалізниці».
Пока все неполадки не исправят, поезда будут курсировать объездным путем, из-за чего время рейса увеличится примерно на два часа.
- Такой инцидент на этом участке случается не впервые. 19 сентября в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица — Мамалыга впервые образовался провал из-за подмыва почвы. В результате «Укрзалізниця» изменила маршрут пассажирского поезда № 118, следовавшего из Черновцов в Киев. Ситуацию обещали исправить, но что-то пошло не так.