Поезд Черновцы — Киев меняет маршрут из-за обвала грунта

Поезд № 118 Черновцы — Киев меняет маршрут из-за обвала грунта в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица — Мамалыга.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

Ремонтные работы уже начались, но они потребуют не меньше 10 часов. Поезд не будет останавливаться на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны.

Пассажиров, которые планировали выходить на этих станциях, просят не волноваться — за ними выехали три вагона, которые доставят их в Хмельницкий, куда с задержкой примерно на час прибудет поезд.