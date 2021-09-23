Катування майданівців: суд оголосив вирок організатору тітушок Юрію Крисіну

Суддя Дарницького райсуду Києва засудив тітушку Юрія Крисіна до семи років позбавлення волі у справі про катування майданівців, зокрема, киянина Владислава Іваненка. З урахуванням попереднього терміну загальний строк покарання становить вісім років.

Тобто у підсумку Крисін вийде з вʼязниці у 2026 році, оскільки час затримання рахують з 2018 року.

Відповідний вирок зачитали 23 вересня, повідомляє із зали суду журналіст «Бабеля» Стас Козлюк.

Суд урахував ступінь важкості злочину, а також те, що Крисін був раніше судимий та має неповнолітніх дітей.

Позов потерпілого Іваненка суд задовольнив частково та постановив виплатити йому 500 тисяч гривень моральної компенсації.

Вирок набуде чинності на 30 день з моменту оголошення, якщо захист не подасть апеляцію. Водночас, його адвокат наголосив, що апеляція буде.