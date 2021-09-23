Пытки майдановцев: суд объявил приговор организатору титушек Юрию Крысину

Судья Дарницкого райсуда Киева приговорил титушку Юрия Крысина к шести годам лишения свободы по делу о пытках майдановцев, в частности киевлянина Владислава Иваненко. С учетом предыдущего термина общий срок наказания составляет восемь лет.

То есть в итоге Крысин выйдет из тюрьмы в 2026 году, поскольку время задержания считают с 2018 года.

Соответствующий приговор зачитали 23 сентября, сообщает из зала суда журналист «Бабеля» Стас Козлюк.

Суд учел степень тяжести преступления, а также то, что Крысин был ранее судим и имеет несовершеннолетних детей.

Иск потерпевшего Иваненко суд удовлетворил частично и постановил выплатить ему 500 тысяч гривен моральной компенсации.

Приговор вступит в силу на 30-й день с момента объявления, если защита Крысина не подаст апелляцию. В то же время, его адвокат отметил, что апелляция будет.