У ВООЗ назвали регіони з найбільшим та найменшим поширенням коронавірусу у світі

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що наразі захворюваність на коронавірус знижується на Близькому Сході (на 22%) та у Південно-Східній Азії (на 16%).

Про це пише Global News.

За даними ВООЗ, штам «Дельта» вже зафіксували у 165 країнах світу. Загалом за останній тиждень зафіксували 3,6 мільйона нових випадків зараження, а кількість летальних випадків щодня знизилась з 62 тисяч до 60 тисяч.

Наразі ж найбільше нових випадків зараження фіксують у США, Індії, Великій Британії, Туреччині та на Філіппінах.