У ВООЗ назвали регіони з найбільшим та найменшим поширенням коронавірусу у світі

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що наразі захворюваність на коронавірус знижується на Близькому Сході (на 22%) та у Південно-Східній Азії (на 16%).
Про це пише Global News.
За даними ВООЗ, штам «Дельта» вже зафіксували у 165 країнах світу. Загалом за останній тиждень зафіксували 3,6 мільйона нових випадків зараження, а кількість летальних випадків щодня знизилась з 62 тисяч до 60 тисяч.
Наразі ж найбільше нових випадків зараження фіксують у США, Індії, Великій Британії, Туреччині та на Філіппінах.
- У ВООЗ зазначали, що на невакцинованих проти коронавірусу припадає 99% госпіталізацій та летальних випадків від захворювання COVID-19 нового типу.
- Раніше Університет Джонса Гопкінса оприлюднив дані, згідно з якими пандемія коронавірусу вже вбила більше американців, ніж пандемія іспанського грипу 1918 року («іспанка»), яка вважалась наймасовішою пандемією грипу в історії людства.