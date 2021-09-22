В ВОЗ назвали регионы с наибольшим и наименьшим распространением коронавируса в мире

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в данный момент заболеваемость коронавирусом снижается на Ближнем Востоке (на 22%) и в Юго-Восточной Азии (на 16%).

Об этом пишет Global News.

По данным ВОЗ, штамм «Дельта» уже зафиксировали в 165 странах мира. Всего за последнюю неделю зафиксировали 3,6 миллиона новых случаев заражения, а количество летальных случаев ежедневно снизилось с 62 тысяч до 60 тысяч.

Сейчас же больше всего новых случаев заражения фиксируют в США, Индии, Великобритании, Турции и на Филиппинах.