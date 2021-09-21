В США эпидемия убила больше американцев, чем испанский грипп

Пандемия коронавируса убила больше американцев, чем пандемия испанского гриппа 1918 года, которая считалась самой массовой пандемией гриппа в истории человечества. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США зарегистрировано 675 446 смертей. Сто лет назад погибли от гриппа 675 тысяч человек.

Директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь отметил, что в 1918 году не было ни аппаратов искусственной вентиляции легких, ни вакцин. США же достигли этой смертельной отметки, несмотря на широкую доступность вакцин. Однако, от прививок отказались около 70 миллионов американцев.

«То, что так много людей умерло, учитывая достижения современной медицины, вызывает беспокойство», — отметил Тополь.