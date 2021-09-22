У Нью-Йорку за $2 продали лотерейний білет на $430 мільйонів

У США у штаті Нью-Йорк у піцерії на Манхеттені продали єдиний виграшний квиток на джекпот Mega Millions у $432 мільйони. Про це повідомляє CBS News.

Переможець ще не повідомив про себе. Він може вибрати між джекпотом в розмірі $432 мільйони у вигляді щорічних виплат, або одноразовою виплатою в розмірі $315 мільйонів.