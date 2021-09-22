В Нью-Йорке за $2 продали лотерейный билет на $430 миллионов

В США в штате Нью-Йорк в пиццерии на Манхэттене продали единственный выигрышный билет на джекпот Mega Millions в $432 миллиона. Об этом сообщает CBS News.
Победитель еще не сообщил о себе. Он может выбрать между джекпотом в размере $432 миллиона в виде ежегодных выплат или единовременной выплатой в размере $315 миллионов.
Выигрышный билет продали в Pronto Pizza — в двух шагах от таких популярных мест, как Рокфеллер-центр, собор Святого Патрика и Radio City Music Hall. Билет стоит $2, а шансы на выигрыш составляют 1 из 302 575 350.
Также есть лотерейный билет второго места. Он предусматривает выигрыш в $1 миллион.
- Француз выиграл в лотерею EuroMillions €200 миллионов. Это абсолютный рекорд.
- В США победитель лотереи так и не пришел за выигрышем в почти $15 миллионов, его ждали полгода.