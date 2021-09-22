В Нью-Йорке за $2 продали лотерейный билет на $430 миллионов

В США в штате Нью-Йорк в пиццерии на Манхэттене продали единственный выигрышный билет на джекпот Mega Millions в $432 миллиона. Об этом сообщает CBS News.

Победитель еще не сообщил о себе. Он может выбрать между джекпотом в размере $432 миллиона в виде ежегодных выплат или единовременной выплатой в размере $315 миллионов.