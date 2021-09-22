Під Києвом поліція знайшла плантацію конопель на 20 мільйонів гривень. Урожай спалили

У Київській області, біля села Вовчків поліція знайшла на одному з полів плантацію конопель площею близько 3,5 гектара.

Про це повідомляє Нацполіція.

Загалом поліцейські нарахували на полі майже 100 тисяч рослин конопель. «Вартість виявленої наркосировини за цінами чорного ринку становить понад 20 мільйонів гривень», — заявили в поліції.

Правоохоронці відібрали зразки для експертизи, а решту спалили.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ч. 2 ст. 310 КК). Поліція встановлює власників плантації — їм загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.