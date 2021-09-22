Вчені знайшли у космосі «величезну і таємничу» порожнину

Астрономи виявили величезну порожнину в космосі — і не змогли однозначно пояснити, звідки вона взялася. Про це повідомляє The Independent.

Величезна порожнеча має форму сфери і простягається майже на 500 світлових років. Вона оточена молекулярними хмарами Персея і Тельця, які представляють собою області в космосі, де утворюються зірки. Однак вчені не змогли точно визначити, як саме утворилася порожнина.

Дослідники вважають, що порожнина утворилася в результаті вибуху наднової зірки [зоря, що раптово збільшує свою світність у мільярди разів] близько 10 мільйонів років тому. Інша версія — порожнину з плином часу утворила серія наднових зірок. Швидше за все, вважають автори, і самі молекулярні хмари, і пустота між ними утворилися разом, в результаті однієї і тієї ж ударної хвилі від наднової зірки.

«Це демонструє, що коли зірка вмирає, її наднова зірка генерує ланцюжок подій, які в кінцевому підсумку можуть привести до народження нових зірок», — сказав науковий співробітник Інституту теорії та обчислень при Центрі астрофізики (CfA) Шмуель Біалі, який керував дослідженням.