Ученые нашли в космосе «огромную и таинственную» полость

Астрономы обнаружили огромную полость в космосе — и не смогли однозначно объяснить, откуда она взялась. Об этом сообщает The Independent.

Огромное пустота имеет форму сферы и простирается почти на 500 световых лет. Она окружена молекулярными облаками Персея и Тельца, которые представляют собой области в космосе, где образуются звезды. Однако ученые не смогли точно определить, как образовалась полость.

Исследователи считают, что полость образовалась в результате взрыва сверхновой звезды [звезда, которая внезапно увеличивает свою светимость в миллиарды раз] около 10 миллионов лет назад. Другая версия — полость с течением времени образовала серия сверхновых звезд. Скорее всего, считают авторы, и сами молекулярные облака, и пустота между ними образовались вместе, в результате одной и той же ударной волны от сверхновой звезды.

«Это показывает, что когда звезда умирает, ее сверхновая звезда генерирует цепочку событий, которые в конечном итоге могут привести к рождению новых звезд», — сказал научный сотрудник Института теории и вычислений при Центре астрофизики (CfA) Шмуэль Биали, который руководил исследованием.