NASA увеличила риск столкновения астероида Бенну с Землей, но произойдет это не скоро

Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявили, что риск столкновения астероида Бенну с нашей планетой увеличился, но остается минимальным.

Вероятность столкновения была 1 к 2 700, а стала 1 к 1 750 в течение следующих 200 лет, сообщает ScienceAlert.

Этот астероид считается одним из самых опасных для планеты. Расчеты показывают, что в ближайшие 150 лет он не столкнется с Землей, а что будет дальше, покажут дополнительные исследования.

Ученый из Центра исследований околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа утверждает, что «нам не стоит слишком волноваться по этому поводу». По его словам, вероятность того, что Бенну ударится о Землю в следующем веке, достаточно низкая.

Сейчас наибольшее сближение прогнозируют на 24 сентября 2182 года.

Межпланетная станция NASA «OSIRIS-REx» начала исследовать Бенну еще в 2018 году. Сейчас она уже возвращается на Землю с образцами самого астероида — ученые получат их в 2023 году.

Космический аппарат собрал достаточное количество данных за два с половиной года мониторинга астероида, чтобы помочь ученым достоверно предсказать орбитальный путь Бенну.