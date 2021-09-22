Міністр освіти: Дитсадки та початкові класи завжди працюватимуть офлайн, інші зможуть перейти на дистанційку

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що уряд запровадив винятки із карантинних обмежень для дитячих садків та початкових класів (1-4). Тепер вони зможуть працювати офлайн незважаючи на карантинну зону.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів ЗСО. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм», — пояснив міністр.
За його словами, цей виняток діятиме і в «жовтій», і в «червоній» карантинній зоні.
Водночас усі інші класи та заклади освіти у разі недотримання норми про 80% вакцинованих викладачів повинні перейти на дистанційну форму навчання.
«Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися (!) з використанням технологій дистанційного навчання. Підкреслюю, освітній процес триватиме в дистанційному форматі», — зазначив Шкарлет.
- Раніше глава Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив, що в області школи закриють на карантин, якщо 80% вчителів не будуть вакциновані від коронавірусу. Із подібними погрозами виступили очільники й інших регіонів.
- В Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців та працівників освіти. МОЗ затвердить чіткий перелік професій виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включать працівників закладів освіти, працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також працівників місцевих державних адміністрацій.