Міністр освіти: Дитсадки та початкові класи завжди працюватимуть офлайн, інші зможуть перейти на дистанційку

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що уряд запровадив винятки із карантинних обмежень для дитячих садків та початкових класів (1-4). Тепер вони зможуть працювати офлайн незважаючи на карантинну зону.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів ЗСО. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм», — пояснив міністр.