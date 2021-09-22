Министр образования: Детсады и начальные классы будут всегда работать оффлайн, другие смогут перейти на дистанционку

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что правительство ввело исключения из карантина для детских садов и начальных классов (1-4). Теперь они смогут работать оффлайн несмотря на карантинную зону.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Условие о наличии 80% вакцинированного персонала не будет распространяться на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы заведений ОСО. Они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм», — пояснил министр.
По его словам, это исключение будет действовать и в «желтой», и в «красной» карантинной зоне.
В то же время все остальные классы и учебные заведения в случае несоблюдения нормы о 80% вакцинированных преподавателей должны перейти на дистанционную форму обучения.
«Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из необходимых документов, обучение должно продолжаться (!) с использованием технологий дистанционного обучения. Подчеркиваю, образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате», — отметил Шкарлет.
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