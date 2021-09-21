Киевская ОГА закроет более 600 школ и детсадов из-за недостаточного уровня вакцинации от коронавируса

В Киевской области с 23 сентября могут закрыть более 600 школ, детсадов и других учебных заведений, где вакцинировано менее 80% людей в коллективе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

«Ситуация с COVID-19 в регионе ухудшается. Фиксируем более 200 новых инфицированных в сутки. Именно поэтому с четверга в регионе начнут действовать противоэпидемические меры. Среди нововведений «желтой» зоны эпидопасности — запрет посещения учебных заведений, в которых нет 80% вакцинированных в коллективе», — заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

По его словам, у педагогов осталось очень мало времени, чтобы «исправить ситуацию и обеспечить полноценную работу образовательной сферы».

«На онлайн-обучение на этот раз переводить не будут. Это справедливое и необходимое решение, ведь доступ к вакцинации педагоги получили еще в апреле», — добавил Володин.

По данным КОДА, в регионе всего работает 1 255 учебных заведений, пока работу в «желтой» зоне эпидопасности смогут продолжить 653 учреждения, в частности 48% детсадов, 57% школ, 48% внешкольных учебных заведений и 86% учреждений профессионально-технического образования.