Киевская ОГА закроет более 600 школ и детсадов из-за недостаточного уровня вакцинации от коронавируса

В Киевской области с 23 сентября могут закрыть более 600 школ, детсадов и других учебных заведений, где вакцинировано менее 80% людей в коллективе.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.
«Ситуация с COVID-19 в регионе ухудшается. Фиксируем более 200 новых инфицированных в сутки. Именно поэтому с четверга в регионе начнут действовать противоэпидемические меры. Среди нововведений «желтой» зоны эпидопасности — запрет посещения учебных заведений, в которых нет 80% вакцинированных в коллективе», — заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.
По его словам, у педагогов осталось очень мало времени, чтобы «исправить ситуацию и обеспечить полноценную работу образовательной сферы».
«На онлайн-обучение на этот раз переводить не будут. Это справедливое и необходимое решение, ведь доступ к вакцинации педагоги получили еще в апреле», — добавил Володин.
По данным КОДА, в регионе всего работает 1 255 учебных заведений, пока работу в «желтой» зоне эпидопасности смогут продолжить 653 учреждения, в частности 48% детсадов, 57% школ, 48% внешкольных учебных заведений и 86% учреждений профессионально-технического образования.
- С 23 сентября по всей территории Украины будет установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» и «зеленый») и будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.