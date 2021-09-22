Міноборони Литви порадило викинути китайські смартфони через проблеми з безпекою та назвало бренди

Національний центр кібербезпеки при Міністерстві національної оборони Литви оцінив на предмет кібербезпечності смартфони китайських виробників, що постачаються до країни: Huawei P40, Xiaomi Mi 10T та OnePlus 8T. Як результат, людей попросили викинути свої китайські телефони і не купувати нові через знайдені вразливості і елементи цензури.

Про це йдеться у звіті Національного центру з кібербезпеки.

Розслідування почали, аби гарантувати безпечне використання в Литві пристроїв і програмного забезпечення 5G. Під час аналізу виявили чотири істотні ризики для кібербезпеки:

два повʼязані з вбудованими додатками;

один — з безпекою особистих даних;

і ще один — з можливим конфліктом щодо свободи слова.

Три ризики виявили у телефоні Xiaomi, один — в Huawei, а в OnePlus жодного ризику не виявили.

«Ми рекомендуємо не купувати нові китайські телефони і якомога швидше позбутися вже придбаних», — сказав заступник міністра оборони Маргиріс Абукявічюс.