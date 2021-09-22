Минобороны Литвы посоветовало выбросить китайские смартфоны из-за проблем с безопасностью и назвало бренды

Национальный центр кибербезопасности при Министерстве национальной обороны Литвы оценил на предмет кибербезопасности смартфоны китайских производителей, которые поставляют в страну: Huawei P40, Xiaomi Mi 10T и OnePlus 8T. Как результат, людей попросили выбросить свои китайские телефоны и не покупать новые из-за найденных уязвимостях и элементов цензуры.

Об этом говорится в отчете Национального центра по кибербезопасности.

Расследование начали, чтобы гарантировать безопасное использование в Литве устройств и программного обеспечения 5G. При анализе выявили четыре существенных риска для кибербезопасности:

два связаны с встроенными приложениями;

один — с безопасностью личных данных;

и еще один — с возможным конфликтом относительно свободы слова.

Три риска выявили в телефоне Xiaomi, один — в Huawei, а в OnePlus никакого риска и не выявили.

«Мы рекомендуем не покупать новые китайские телефоны и как можно быстрее избавляться от уже приобретенных», — сказал заместитель министра обороны Маргирис Абукявичюс.