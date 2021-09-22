Учені знайшли зв’язок між сексуальним насильством і ризиком інсульту та деменції

Жінки, що зазнавали сексуальних домагань, мають вищий ризик розвитку порушень роботи мозку, які призводять до деменції та інсульту, йдеться у новому дослідженні.

Про це повідомляє CNN.

Нове дослідження, яке представили у четвер на щорічній зустрічі Північноамериканського товариства менопаузи, проводили з метою пошуку ознак гіперінтенсивності білої речовини у скануванні мозку 145 жінок середнього віку без історії серцево-судинних захворювань, інсульту чи деменції.

Гіперінтенсивність білої речовини, яка на МРТ виглядає як маленькі плями білого кольору, є маркером порушень кровотоку, що залишив пошкодження в мозку і спричиняє серцеві захворювання, деменцію та зниження когнітивних здібностей.

«Це може бути сексуальне насильство як у дитинстві, так і в дорослому віці, — каже авторка дослідження Ребекка Терстон, професорка та директорка Біоповедінкової лабораторії Університету Піттсбурга. — На підставі даних про населення, більшість жінок, які пережили сексуальне насильство, зіштовхуються з ним у ранньому підлітковому та дорослому віці. Тож, імовірно, саме ранні переживання лишають найбільший вплив на життя».