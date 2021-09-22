Ученые нашли связь между сексуальным насилием и риском инсульта и деменции

Женщины, что были жертвами сексуальных домогательств, имеют более высокий риск развития нарушений работы мозга, которые приводят к деменции и инсульту, говорится в новом исследовании.

Об этомсообщает CNN.

Новое исследование, которое представили в четверг на ежегодной встрече Североамериканского общества менопаузы, проводили с целью поиска признаков гиперинтенсивности белого вещества в сканировании мозга 145 женщин среднего возраста без истории сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или деменции.

Гиперинтенсивность белого вещества, которая на МРТ выглядит как маленькие пятна белого цвета, является маркером нарушений кровотока, оставляет повреждения в мозге и вызывает сердечные заболевания, деменцию и снижение когнитивных способностей.

«Это может быть сексуальное насилие как в детстве, так и во взрослом возрасте, — говорит автор исследования Ребекка Терстон, профессор и директор Биоповеденческой лаборатории Университета Питтсбурга. — На основе данных о населении, большинство женщин, переживших сексуальное насилие, сталкиваются с ним в раннем подростковом и взрослом возрасте. Поэтому, вероятно, именно ранние переживания оставляют наибольшее влияние на жизнь».