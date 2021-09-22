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У Туркменістані перед Днем Незалежності президент помилував понад дві тисячі в’язнів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
У Туркменістані перед Днем Незалежності президент помилував понад дві тисячі в’язнів

Пресслужба президента Російської Федерації

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов помилував понад дві тисячі в’язнів напередодні Дня Незалежності країни, який відзначають 27 вересня.

Указ про звільнення 2 064 ув’язнених він підписав, керуючись «принципами милосердя і гуманізму», повідомляє державне інформаційне агентство Туркменістану (ТДХ).

Відомо, що шестеро з помилуваних ув’язнених є іноземними громадянами з невказаних країн.

Бердимухамедов зазвичай видає такі укази кілька разів на рік — напередодні державних або релігійних свят. Утім, він ніколи не звільняє політичних вʼязнів.

У травні Бердимухамедов звільнив понад тисячу в’язнів, зокрема 16 «свідків Єгови», які відмовилися від обов’язкової військової служби.

Останнє помилування відбулося після того, як на початку місяця ЗМІ повідомили, що у в’язницях Туркменістану – спалахи COVID-19, нестача продуктів харчування і медикаментів.

Влада Туркменістану не визнає наявності у країні коронавірусу. Наразі там немає жодного офіційно підтвердженого випадку. При цьому вимогу носити маски пояснюють «підвищеним вмістом пилу в повітрі».