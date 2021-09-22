В Туркменистане перед Днем Независимости президент помиловал более двух тысяч заключенных

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов помиловал более двух тысяч заключенных накануне Дня Независимости страны, который отмечают 27 сентября.

Указ об оосвобождении 2 064 заключенных он подписал, руководствуясь «принципами милосердия и гуманизма», сообщает государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ).

Известно, что шестеро из помилованных заключенных являются иностранными гражданами из неуказанных стран.

Бердымухамедов обычно издает такие указы несколько раз в год — накануне государственных или религиозных праздников. Впрочем, он никогда не освобождает политических заключенных.

В мае Бердымухамедов освободил более тысячи заключенных, в том числе 16 «свидетелей Иеговы», отказавшихся от обязательной военной службы.

Последнее помилование произошло после того, как в начале месяца СМИ сообщили, что в тюрьмах Туркменистана — вспышки COVID-19, нехватка продуктов питания и медикаментов.

Власти Туркменистана не признают наличие в стране коронавируса. Сейчас там нет ни одного официально подтвержденного случая. При этом требование носить маски объясняют «повышенным содержанием пыли в воздухе».